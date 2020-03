pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

La trêve n’aura été que de courte durée. Après des centaines d’heures de travail collectif autour de la définition du cahier des charges d’une « grande AOP » (appellation d’origine protégée) censée mettre un terme à près de trente ans de conflit entre le « Camembert de Normandie » et le « Camembert fabriqué en Normandie », ce projet a été définitivement balayé le 3 mars dernier.

> À lire aussi : Non au camembert pasteurisé (11/03/2019)

Les parties prenantes, réunies au cours d’une assemblée générale extraordinaire de l’organisme de défense et de gestion (ODG) de l’AOP Camembert au siège régional de l’Inao, ont voté à 53 % le refus du nouveau cahier des charges et 97 % des professionnels ont fait valoir leur souhait d’abandonner purement et simplement le projet de grande AOP. Ce vote « en deuxième instance » vient confirmer celui du 29 janvier.

Lait cru contre lait pasteurisé



« Par ce projet, nous avions pourtant trouvé une solution pour exprimer le terroir malgré la pasteurisation par le retour des fondamentaux du camembert mi-lactique mi-présure qui avaient été abandonnés de longue date et c’est de cela que les fabricants n’ont probablement pas voulu… », laisse entendre Patrick Mercier, président de l’ODG, qui renvoie ainsi la faute de ce naufrage sur les industriels.

De son côté, le Conseil national des AOP (Cnaol) était également opposé à cette réforme. Michel Lactoste, éleveur et président du syndicat, dénonçait alors « une dérive » sur le plan des technologies fromagères visant à standardiser le lait.

Le battage médiatique autour de la problématique du lait cru aura également fortement pollué toutes les discussions durant ces deux années de débat. Quel accueil le consommateur aurait-il réservé à cette nouvelle AOP largement incendiée par les leaders d’opinion ?

Prochaine étape au tribunal



Pour le président de l’ODG, l’échec de ce projet doit aussi sonner le glas des camemberts « fabriqués en Normandie ». « L’application de la réglementation européenne sur la protection des appellations d’origine doit être immédiate. […] L’AOP Camembert de Normandie est protégée, notamment contre toute usurpation de notoriété, d’évocation de celle-ci quant à l’origine. »

Dès le lendemain de l’assemblée générale, Patrick Mercier a demandé à l’administration et aux distributeurs de faire leur travail pour « veiller au retrait de toute référence à la Normandie sur tous les fromages de type Camembert ». Il n’aura pas fallu plus d’une journée pour que la hache de guerre soit déterrée. Cette fois-ci, le conflit ne trouvera vraisemblablement son issue que par la voie judiciaire et c’est Bruxelles qui pourrait en être l’arbitre.

Alexis Dufumier