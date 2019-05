pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Douze personnes, âgées de 22 à 50 ans et liées à l’association animaliste Boucherie Abolition, ont été placées en garde à vue ce matin dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour vol, dégradation en réunion, entrave à la liberté du travail et violation de domicile », a indiqué Dominique Puechmaille, procureure de la République d’Evreux

« On leur reproche de s’être rendus dans des élevages d’animaux, d’avoir volé deux animaux, ou encore d’être entrés dans des exploitations pour ouvrir les portes et libérer des animaux », a détaillé Mme Puechmaille, chargée de cette enquête après plusieurs faits commis dans l’Eure, en Eure-et-Loire et dans l’Orne.

« Il y a eu un premier fait de commis en décembre dans l’Eure, puis trois autres faits le 14 avril dernier », a précisé la magistrate.

Les suspects ont été interpellés sur plusieurs points du territoire national, notamment en Ile-de-France et dans les régions Centre et sud-ouest, d’après la procureure de la République.

« Les exploitants agricoles touchés ont déposé plainte », a ajouté Mme Puechmaille. La brigade de recherches de gendarmerie d’Evreux a été chargée des investigations.