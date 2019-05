Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Le recul des demandes en aliments bovins (-6,4 %) s’accentue par rapport aux deux premiers mois de l’année 2019, explique la note mensuelle de conjoncture de Coop de France et du Snia. Le secteur porcin accentue également sa baisse (-5,9 %). La diminution des fabrications d’aliments volailles est globalement de 9,0 %, avec des reculs de plus de 9,2 % en poulet, de 8,3 % en pondeuses et de 11,1 % en dindes. On observe également une baisse significative de l’activité sur le segment « palmipèdes » (-7,1 %). La baisse en aliments lapins se chiffre à 14,3 %. Sur le 1er trimestre 2019, les aliments bovins sont la seule catégorie en hausse (+1,3 %) alors que la baisse en aliments volailles s’accélère (-4,3 %) avec néanmoins une stabilité en aliments palmipèdes (-0,4 %). En aliments pour porcins, la perte de volume se limite à 20 900 tonnes. Sur les 9 premiers de la campagne 2018-2019, la baisse de la production totale d’aliments composés revient à 0,4 %. Cette baisse étant limitée grâce à la hausse observée par les aliments bovins (+3,3 %). Les aliments porcs restent globalement en baisse (-2,4 %), une tendance partagée par toutes les catégories (porcelets : -2,6 %, truies : -2,3 % et porcs engrais : -2,4 %). Dans le secteur de la volaille, la baisse globale est de 2,1 %. La progression en palmipèdes (+4,9 %) atténue les effets des baisses des autres productions en particulier en poulets (-3,7 %) et dindes (4,0 %). Les aliments mash restent en progression de 9,2 % tandis que la baisse en aliments lapins est de 9,7 %.

