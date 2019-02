En décembre, la production française d’aliments composés a reculé de 1,5 % comparée à un an plus tôt. Sur les six premiers mois de la campagne, elle est stable.

« Sur les six premiers mois de la campagne 2018-2019, la production globale d’aliments composés se maintient toujours à l’équilibre (+0,1 %), grâce aux aliments bovins (+4,5 %) qui modèrent les baisses observées en aliments porcs (–2,8 %) et, de façon plus modérée, en aliments volailles (–0,9 %) », analysent Coop de France et le Snia ce 21 février 2019.