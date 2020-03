pour vous connecter et poursuivre la lecture

En janvier 2020, les fabrications destinées aux bovins accusent un recul de 3,8 %. Celles pour vaches laitières restent « proportionnellement la catégorie la moins impactée à - 2,3 % contre - 7.1 % pour les autres catégories de bovins », commentent La Coopération agricole nutrition animale et le Snia, dans leur point mensuel de conjoncture diffusé le 13 mars 2020. La baisse est aussi de mise pour les ovins (-1,8 %), les caprins (-1,7 %), et les mashs (-5,5 %).

La production d’aliments pour les porcs augmente de 1,9 % entre janvier 2019 et 2020. © La Coopération agricole nutrition animale et Snia

La dynamique reste en revanche positive du côté des porcins avec une hausse de 0,8 %. Cette progression concerne à la fois les porcelets (+ 0,5 %), les porcs à l’engrais (+ 0,9 %) et les truies (+ 0,7 %). Dans le secteur des volailles (- 0,6 %), l’augmentation des volumes pour les pondeuses (+ 4,9 %) et les dindes (+ 1,9 %) atténue les chutes dans les secteurs du poulet (- 2,8 %) et des palmipèdes (- 7,0 %).

Toujours du recul en bovins

Sur les sept premiers mois de la campagne 2019-2020, « la production globale d’aliments composés recule légèrement de 0,1 % », détaillent La Coopération agricole nutrition animale et le Snia. Le secteur des bovins enregistre une chute de 3,1 %. Les volumes de mash reculent aussi, de 2,3 %. Les fabrications pour les porcins progressent de 1,9 % grâce au segment de l’engraissement (+ 3,1 %).

Sur les sept premiers de la campagne 2019-2020, les volumes d’aliments reculent par rapport à la même période de la campagne précédente. © La Coopération agricole nutrition animale et Snia

« La progression en volailles reste modérée (+ 0,4 %), les aliments destinés aux pondeuses (+ 3,7 %) et aux poulets (+ 0,2 %) limitant les baisses constatées sur les aliments pour dindes (- 0,9 %) et palmipèdes (- 3,8 %), poursuivent La Coopération agricole nutrition animale et le Snia. Les aliments pour lapins baissent de 4,2 %, perdant 6 500 tonnes par rapport au début de campagne 2018-2019. »