En aliments ruminants, les aliments bovins augmentent de +1,9 % en mai (les « vaches laitières » sont en hausse de 2,5 % avec près de 196 000 tonnes fabriquées), les « aliments mash » progressent de 10,2 % et les aliments ovins-caprins de 7 %, indique la Snia et Coop de France nutrition animale dans leur note de conjoncture publiée le 16 juillet.

Les aliments porcs restent au-dessus de l’équilibre (+0,3 %), la hausse en aliments « porcs engraissement » (+1,2 %) ayant contrebalancé la baisse en aliments « truies » (-3,0 %).

Les aliments volailles s’inscrivent toujours en baisse, avec des progressions en diminution nette sur les segments dindes (-3,0 %), palmipèdes (-3,4 %) et pondeuses (-1,0 %). Les aliments lapins repartent à la baisse (-5,1 %) après une courte amélioration au mois d’avril.

Sur les 5 premiers mois de l’année 2019, l’activité globale reste stable grâce aux aliments bovins (+1,4 %). Les aliments porcs progressent de 0,1 % grâce aux aliments « porcs engrais » (+0,9 %). Les aliments volailles ralentissent leur baisse (-2,1 %), les aliments palmipèdes limitant les baisses en pondeuses (-1,4 %), poulets de chair (-2,4 %) et dindes (-4,7 %).

Sur les 11 premiers de la campagne 2018-2019, la production globale d’aliments composés reste en légère hausse sous l’effet des aliments bovins (+3,0 %). Pour les secteurs porcs et volailles, les baisses sont de -1,5 %. Les aliments mash progressent de 9,5 % avec 805 000 tonnes fabriquées. Les aliments lapins baissent de 8,5 % tandis que les aliments équins et gibiers progressent respectivement de 1,3 % et 1,4 %.