L’abattoir du Haut-Valromey (Ain) est inutilisable après l’incendie criminel dans la nuit du 27 au 28 septembre, mettant 80 salariés au chômage technique. La Région a promis une aide d’urgence de 200 000 € pour l’abattoir et des mesures d’accompagnement des éleveurs impactés.

L’incendie a détruit 2 000 mètres carrés des 4 000 m² de l’abattoir, mais les fumées l’ont rendu complètement inutilisable. « Le plus vite possible, cet abattoir doit être reconstruit, et la Région sera à [leur] côté, a déclaré Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en rencontrant ce 30 septembre 2018 les dirigeants de l’abattoir, la famille Gesler. Ça suffit de laisser quelques idéologues extrémistes taper sur nos agriculteurs. »

La Région a promis une aide d’urgence de 200 000 €, une aide pour l’obtention de prêts et des mesures d’accompagnement pour les salariés au chômage technique. Les exploitations agricoles indirectement impactées devraient aussi bénéficier de mesures d’accompagnement par la Région.

Violence et climat délétère

La fédération des métiers de la viande (FedeV), à laquelle adhère l’abattoir victime, a dénoncé « une dérive criminelle » dans un communiqué du 28 septembre. Son Président a adressé un message fort de soutien aux dirigeants et aux salariés et a promis son soutien dans l’ensemble des actions judiciaires qui seront diligentées.