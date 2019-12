pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le 19 décembre 2019, Nestlé a annoncé qu’elle cédait 60 % du capital d’Herta au groupe Casa Tarradallas, un des leaders de l’agroalimentaire espagnol. Ce dernier a réalisé un chiffre d’affaires de 936 millions d’euros en 2018. Les deux entreprises précisent qu’elles vont créer une coentreprise pour Herta avec chacune leurs parts respectives de 40 % et 60 %. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre de 2020.

Une valeur estimée à 690 millions d’euros

Cette coentreprise, qui sera établie en Espagne, comprend les activités de Herta charcuterie dans 6 pays européens et les pâtes à tartes/pizza en France et en Belgique. En 2018, ces activités ont réalisé un chiffre d’affaires de 667 millions d’euros. Leur valeur a été estimée à 690 millions d’euros. Nestlé continuera à développer la gamme végétarienne d’Herta. Les deux sociétés assurent que les activités continueront à être gérées par les entités locales d’Herta en France, en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni.

