Danone a collecté 5,4 millions d’euros pour le fonds qu’il destine aux agriculteurs travaillant avec lui et souhaitant passer à une « agriculture régénératrice ».

Cette somme représente une journée de chiffre d’affaires des produits du groupe agroalimentaire en France. Cette opération auprès des consommateurs qui s’est déroulée le vendredi 21 septembre a mobilisé « 450 magasins qui nous ont accompagnés en nous donnant des espaces spécifiques, plus de 1 500 salariés de Danone et plus de 25 agriculteurs », détaille François Eyraud, directeur général de Danone Produits Frais France.

Un fonds dédié

Danone estimait pouvoir récolter environ 5 millions. « Les résultats ont dépassé nos attentes » et ce sont 5,4 millions qui seront reversés au Fonds Danone pour l’Écosystème pour des projets de basculement vers une « agriculture régénératrice », ajoute-t-il. Danone travaillera notamment avec les associations WWF France et Pour une Agriculture du Vivant pour choisir les projets agricoles qui suivront les principes de cette « agriculture régénératrice ».

« Aujourd’hui ce qu’on veut c’est qu’il y ait un basculement significatif des systèmes, y compris dans le conventionnel », avec « l’ambition de pérenniser et offrir des débouchés » aux agriculteurs, explique François Eyraud. Cela permet également au groupe d’assurer son approvisionnement à long terme en produits conformes aux nouvelles attentes des consommateurs vers plus de naturalité.

Les 2 300 agriculteurs français qui travaillent pour Danone en France, éleveurs, fournisseurs de Bledina ou encore exploitants situés sur les impluviums des sources d’Évian, de Badoit ou de Salvetta pourront déposer des dossiers, seuls ou en groupe. Le groupe a également l’intention de partager l’avancée des projets avec les consommateurs.