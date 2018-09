François Eyraud, le directeur général de Danone Produit Frais France, l’a annoncé le 10 septembre aux Assises de l’élevage ainsi que le 18 septembre à une conférence organisée par Les Échos Events, PwC et la Coopération agricole à Paris. La somme collectée sera reversée au Fonds Danone pour l’écosystème, afin de financer un projet transition agricole. François Eyraud espère récolter 5 millions d’euros. Toutes les marques sont concernées : Danone, Activia, les produits frais, Volvic, Salvetat, Bledina…

Campagne de com’

Aujourd’hui, 2 000 éleveurs et 300 agriculteurs travaillent pour Danone en France. Le groupe entend favoriser des projets qui « préserveront les sols et la biodiversité » et « le respect du bien-être animal ».

Interrogé le 18 septembre par Olivier Dauvers, expert de la grande consommation, le directeur général de Danone a lâché que la campagne de communication autour de cet événement « coûtait le prix d’une campagne de com’ standard », sans préciser le montant exact, mais en assurant que c’était « moins que les 5 millions escomptés ».