Le tribunal correctionnel de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a requis six mois de prison avec sursis contre l’ex-directeur de l’abattoir de Mauléon-Licharre pour « tromperie sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité » de la viande. Le parquet réclame aussi des amendes pour maltraitance des animaux à l’encontre de l’ex-directeur et de trois salariés de l’abattoir.

Au deuxième et dernier jour du procès à Pau, l’avocate de l’association L214, à l’origine des images choc filmées il y a deux ans et demi dans l’abattoir, a dénoncé l’usage « abusif et systématique » des mauvais traitements, de la maltraitance animale. Ce procès s’est ouvert hier, le 17 septembre 2018, devant le tribunal correctionnel de Pau.