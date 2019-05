On connaissait les nombreux coups de main donnés par les agriculteurs aux services de voirie notamment. Mais c’est bien une première qui s’est produite à La Lande-Chasles, la plus petite commune du Maine-et-Loire : Jeannick Cantin, producteur d’asperges et éleveur de canards, a tout simplement sauvé les élections européennes. Premier adjoint au maire de la commune, il a trouvé la solution pour faire que les dix panneaux électoraux du village puissent contenir les 34 affiches et listes en course pour les élections européennes.

Jeannick Cantin, producteur d’asperges et éleveur de canards, un autre agriculteur de la commune, et Jean-Christophe Rouxel, son maire. Crédit : mairie La Lande-Chasles

Vu dans un comice agricole

« Nous n’avons que dix panneaux à disposition, raconte le maire de La Lande-Chasles, Jean-Christophe Rouxel. Et pour moi, il était hors question que ça nous coûte quelque chose. On a une commune avec zéro dette par habitant. Ça n’allait pas commencer. Alors, on a cherché des solutions. Le préfet nous avait expliqué que tous les supports étaient valides, à la condition qu’il y ait équité entre les candidats ».

Le maire a bien tenté de diviser les dix panneaux par deux, « mais ça ne faisait pas le compte ». Il s’est aussi renseigné sur le coût de nouveaux panneaux, « des centaines d’euros… Hors de question ! ». Et puis, « ça m’a fait tilt. Je me suis souvenu que pour annoncer un comice agricole, les agriculteurs utilisaient des ballots de paille, recouverts d’une bâche noire et sur laquelle ils pouvaient écrire ce qu’ils voulaient ».

Pour 25 euros

« C’est Jeannick, éleveur de canards mais aussi producteur d’asperge, qui m’a indiqué qu’il avait une grande bâche. Il l’a offert à la commune », poursuit le maire. Une bâche de 30 mètres sur 1,40 m, du scotch orange, un marqueur blanc…. Et l’affaire était pliée pour seulement 25 euros. « On a mis la bâche autour des dix panneaux posés à distance chacun, le long de la haie, dans la cour de mairie ».

Les panneaux de fortune attendent désormais les affiches. « L’avantage, reprend Jean-Christophe Rouxel, est que le dispositif mettra peu de temps à être retiré, et ne nécessitera pas de nettoyage, comme c’est le cas habituellement pour ces panneaux ». Un habitant a même déjà contacté le maire pour récupérer la bâche pour les semis de son potager.

Avec ses trois exploitations agricoles, La Lande-Chasles compte plus de chèvres et de canards que d’habitants (ils sont 118), mais un bon sens paysan hors du commun.