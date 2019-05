« Nous voulons plus et mieux d’Europe », ont martelé Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et Jérémy Vandaele, président de JA (Jeunes Agriculteurs), lors de l’ouverture du grand oral agricole des candidats des principales listes en course pour les élections européennes organisées par les deux syndicats.

C’est à cette occasion qu’ils ont publié leurs revendications communes pour le projet agricole européen.

Le budget, première revendication

Les deux syndicats demandent « un budget renforcé à même d’accompagner les projets des agriculteurs professionnels » et rappellent leur « attachement à une Pac réellement commune ».

Ils réclament une « harmonisation des politiques sociales, fiscales et des mesures sanitaires et environnementales » pour davantage de « cohésion au sein d’un marché unique puissant et complétif ».

Enfin, JA insiste sur la nécessité de promouvoir le renouvellement des générations pour « préserver le modèle de l’agriculture familiale », avec la mise en place obligatoire d’une politique européenne d’installation, disposant d’un budget « sanctuarisé ».

« C’est à nous de porter un projet sur les sujets clés de l’alimentation, du climat, de la sécurité alimentaire et de la biodiversité », a conclu Christiane Lambert, à l’issue des débats.