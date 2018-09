Le Modef ne lâche rien. Il a réuni le 11 septembre 2018 son bureau national à Angoulême pour aborder les sujets d’actualité et fixer ses objectifs pour les prochaines élections aux chambres d’agriculture, en janvier 2019.

Plus petit des syndicats agricoles minoritaires (1,47 % des voix aux élections de 2013), le Modef veut malgré tout peser dans le débat des futures élections aux chambres d’agriculture. « Notre credo, ce sont des prix rémunérateurs pour toutes les productions, le soutien aux petites et moyennes exploitations, la promotion du rôle de l’agriculture dans l’aménagement du territoire et la préservation des paysages ...