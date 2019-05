Ministère et interprofessions se sont réunis pour le premier comité de suivi des plans de filières au sujet de la réduction des produits phytosanitaires et de sortie du glyphosate. Le ministère de l’Agriculture réaffirme son objectif de réduction de moitié à l’horizon de 2025. Il souligne l’importance de la prévention et de la surveillance, citant l’allongement des rotations, la diversification, le recours aux variétés résistantes, et l’utilisation de veille et de détection. « L’utilisation des produits phytosanitaires restera cependant nécessaire dans certains cas, mais devra se faire en dernier recours », peut-on lire dans le communiqué.

Des objectifs à fixer d’ici à l’été

Après avoir « salué les engagements des filières », le ministère indique que celles-ci « ont été appelées à proposer des engagements concrets et objectiver les avancées à l’échelle des exploitations d’ici à l’été ». Les prochains mois devraient être consacrés à « renforcer la coordination entre le ministère et les professionnels ».

Clarifier les mesures d’accompagnement

Dans un communiqué, Intercéréales a réagi en demandant au gouvernement plus de concret. « La clé de la réussite de cette transformation […] réside dans l’existence d’un partenariat réel et solide entre l’État et les filières », affirme l’interprofession, au lendemain de sa participation au comité. Elle attend « une cohérence des politiques publiques et une clarification des mesures d’accompagnement des pouvoirs publics ».