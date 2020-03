pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Depuis quelques jours, les « tweetproblem » de Vincent Guyot fleurissent sur Twitter : dans de courtes vidéos, l’agriculteur pose des problèmes de mathématiques en lien avec son activité du jour. Dans une vidéo, il demande ainsi à ses followers de déterminer le nombre de kilomètres qu’il va parcourir pour semer 70 hectares de betteraves. Les écoliers confinés peuvent ainsi réviser tout en découvrant le métier de l’agriculteur.

#Tweetprobleme pour les devoirs des enfants pendant le #confinementjour9 ...

Sachant que 1 ha = 10 000 m2

J'ai 70 ha à semer @_missbetter avec un semoir de 5.40 m de large. Combien de kms en ?#Fiersdevousnourrir @Agridemain pic.twitter.com/29mFMI18KM — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) March 24, 2020

Se saisir des actualités pour communiquer largement

Pour le twitto averti, qui comptabilise plus de 10 000 abonnés, ces vidéos sont surtout une manière de toucher un nouveau public, de « sortir de la bulle agricole », de « faire de la pédagogie à plus grande échelle ».

« J’ai mis à profit une opportunité de créer du lien entre les agriculteurs et des gens qui ne connaissent rien à l’agriculture, explique Vincent Guyot. Avec ces vidéos peut-être que plus de Français sauront qu’au mois de mars on sème des betteraves. Il faut réexpliquer lien entre ce que les gens consomment et ce qu’on fait nous dans notre métier. »

Vincent Guyot estime que les agriculteurs doivent de saisir des actualités pour parler de leur métier à un public plus large, opération réussie pour lui. « Cette initiative toute conne, que j’ai eue un matin dans mon tracteur on en parle sur des médias grand public et des chaînes d’informations nationales », se félicite-t-il.

Démontrer l’importance des maths dans le métier d’agriculture

Il a d’ailleurs inspiré d’autres internautes comme Pierre Olivier qui a posté son premier tweetproblem le 25 mars 2020. « Aux écoliers confinés », il a demandé de calculer le volume d’eau présent dans son puits.

Pour les écoliers confinés :

Sachant que le puit est composé de 4 rondelles de 60 cm de hauteur chacune et d'un diamètre de 1,10 m et que l'eau atteint les 3/4 de la hauteur totale. Quel volume d'eau il y a dans mon puit ?

Me remerciez pas c'est cadeau... pic.twitter.com/R1Kst7UcjS — Pierre OLIVIER (@olivierpierre03) March 25, 2020

Pour lui plus qu’une opération de communication il s’agissait de « prouver » l’utilité des maths au quotidien et notamment dans le métier d’agriculteur ! « Un agriculteur ce n’est pas un “pleu pleu” avec une baguette de pain qui ne sait pas compter », renchérit Vincent Guyot qui se réjouit d’être désormais suivi par des comptes Twitter de cours de maths en ligne, et ne sait pas combien de temps il va continuer à poster des tweetproblem. Quant à Pierre Olivier, il planche déjà sur le prochain : une histoire de rotation de poulie, paraît-il.