Le 3 janvier 2020, un tribunal britannique du travail a jugé que le véganisme éthique (1) était une « croyance philosophique » (2), ce qui revient à « le protéger contre les discriminations » dans le monde du travail. Le juge Robin Postle, du tribunal prud’homal de Norwich (est de l’Angleterre), a pris cette décision dans le cadre d’un procès pour licenciement abusif.

Jordi Casamitjana, un Londonien de 55 ans, a en effet porté plainte contre son ex-employeur car il estime avoir été remercié en raison de ses convictions véganes. Ce dernier affirme avoir été congédié par l’association « League Against Cruel Sports » ― qui lutte en particulier pour l’interdiction de « sports cruels » faisant intervenir des animaux ― après s’être inquiété du fait que le fonds de retraite des salariés investissait dans des entreprises pratiquant des tests sur les animaux.

> Lire aussi : Véganisme, les cow-boys corrigent miss Montana (13/11/2019)

L’association affirme de son côté que le salarié a été licencié pour faute grave. Sur ce point, le tribunal n’a pas encore déterminé si le plaignant a été discriminé ou non.

S’exprimant sur la BBC (chaîne d’information anglaise), Jordi Casamitjana s’est tout de même dit très heureux de ce verdict. « Ce jugement aidera à promouvoir le mode de vie végane en libérant leur parole car maintenant ils savent que leurs convictions sont protégées », a-t-il déclaré devant le micro de Skynews (chaîne d’information anglaise).

Ethical veganism is a philosophical belief and should be protected by law, an employment tribunal has ruled.



Ethical vegan Jordi Casamitjana gives his reaction to Sky News.



Read more https://t.co/lc6g2koQXD pic.twitter.com/imduFSYKje