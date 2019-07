pour vous connecter et poursuivre la lecture

C’est que relate France Bleu Périgord. Une entreprise de désinsectisation de Ribérac a reçu une demande d’intervention d’un client souhaitant que les cigales présentes dans les arbres à proximité de sa maison soient éliminées. Celles-ci feraient trop de bruit à son goût.

« J’ai complètement halluciné quand j’ai vu ça. C’est une première car d’habitude on nous appelle pour des puces, des punaises de lit, des moustiques, des mouches… mais pas des cigales quoi de toute façon maintenant on ne supporte plus le chant du coq, les clochers des églises dans les petits villages, les grenouilles… maintenant faudrait détruire les cigales ! », témoigne la gérante de l’entreprise.

Celle-ci a refusé catégoriquement l’intervention auprès de ce potentiel client quitte « à perdre un gros chèque car ce n’est pas du tout écologique ni éthique ».