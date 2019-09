Animations sur les foires agricoles, glanage lycéen dans les fermes, ou collecte de dons de maraîchers : en septembre, Solaal n’a pas chômé. Et pour cause, c’est le mois du don agricole, la cinquième édition d’une initiative qui se termine en fanfare ce 24 septembre, avec une journée du don.

Pour cette journée spéciale, deux collectes sont organisées dans les Bouches-du-Rhône, sur les MIN de Château-Renard et à Arnavaux Marseille. « La collecte a dépassé nos attentes avec 4 à 5 tonnes sur le premier site, et aux alentours de 6 tonnes sur le second », se réjouit Angélique Delahaye, présidente de Solaal.

De l’autre côté de l’hexagone, chez Hervé Boutin, producteur de pomme de terre à Hermanville (Pas-de-Calais), un glanage solidaire a également eu lieu en vue de donner les tubercules récoltés aux Restos du cœur.

Un discours qui porte

« D’une année sur l’autre, la mobilisation progresse sans cesse », rappelle Angélique Delahaye. Volontaires et volumes de dons, Solaal a le vent en poupe, comme en témoigne le prix reçu de la part de la Fondation La France s’engage.

Serait-ce parce que l’association fournit une solution évidente dans la traque au gaspillage alimentaire ? Pas seulement, si on en croit la présidente. « Les produits que nous avons reçus aujourd’hui au MIN par exemple sont des produits extra-frais. Il n’y a pas toujours de lien entre don et gaspillage alimentaire », corrige Angélique Delahaye.

Au-delà des aléas climatiques

La canicule n’a pas fait fondre la générosité des agriculteurs, comme l’explique Angélique Delahaye : « L’activité estivale n’a pas faibli, malgré des conditions climatiques pénalisantes pour la qualité et les volumes de production : dons en grand nombre, en quantité et de qualité. »

L’association souligne que les initiatives peuvent être diverses : dons, glanages, repas solidaires, visites d’exploitation… Des rendez-vous qui permettent d’aider ceux qui en ont besoin, mais également de rassembler une communauté mobilisée en faveur d’une alimentation de qualité. « Je me réjouis de voir que ces opérations mobilisent, d’une année sur l’autre, des acteurs qui ont plaisir à se retrouver autour d’une action solidaire », se félicite Angélique Delahaye.