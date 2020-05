pour vous connecter et poursuivre la lecture

Selon Météo France, depuis le début de l’année 2020, la température moyenne en France a atteint 9,6 °C, soit une augmentation de 2,3 °C par rapport à la normale 1981-2010. Cette température est la plus chaude mesurée sur la même période depuis le début du 20ème siècle. Elle dépasse même celle les années 2007 et 2014 qui avaient également connu des débuts d’année très doux avec une température de 9,4 °C.

Les températures douces, depuis début janvier, sont particulièrement chaudes l’après-midi, avec des maximales exceptionnelles 2 à 3 °C supérieures aux normales et jusqu’à 4 °C sur un large quart Nord-Est.

© Météo France

Le soleil très présent sur la moitié nord de la France

Proche de la normale sur le Sud, l’excédent d’ensoleillement atteint 20 % sur la moitié nord du pays et jusqu’à 30 % sur un large quart nord-est. L’excédent dépasse même 50 % à Colmar.

© Météo France

Des précipitations déficitaires du Massif central au flanc est

Après un dernier trimestre 2019 très arrosé, la France connaît depuis le début 2020 des cumuls de précipitations généralement proches de la normale sur le tiers nord. Selon Météo France, la pluviométrie est en revanche souvent déficitaire plus au sud et le déficit atteint 20 à 40 % sur un large quart sud-est et jusqu’en Franche-Comté.

© Météo France

Des sols secs

Les températures élevées pour la saison et l’ensoleillement généreux, associés à un déficit pluviométrique depuis mi-mars 2020, ont contribué, localement, à un assèchement des sols superficiels. Au 23 avril 2020, l’indice d’humidité des sols est ainsi déficitaire sur un large quart nord-est du pays.

© Météo France

