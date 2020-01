La hausse projetée des utilisations de bioéthanol (+1,3 Mhl par an) ne devrait pas, à court terme, se traduire par une hausse des surfaces de betteraves et de céréales. « Dans un premier temps, on va avoir une redirection des flux exportés vers le marché intérieur », a déclaré Nicolas Rialland, directeur des affaires politiques de la CGB (2). Ensuite, le débouché bioéthanol pourrait prendre de l’importance vis-à-vis de celui du sucre, notamment dans un contexte de fin des quotas betteraviers.

« Si la tendance de hausse des utilisations françaises tendait à se poursuivre sur une période supérieure à 3-5 ans, on pourrait envisager de nouveaux investissements et donc une hausse des surfaces », complète-t-il. Pour l’heure, cette situation est « très loin d’être amorcée ».

