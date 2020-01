Janvier : Samson rachète Pichon

Le groupe danois Samson met la main sur Pichon. En redressement judiciaire depuis novembre, le constructeur breton de tonnes à lisier et d’épandeurs avait indiqué qu’il cherchait un repreneur. Cette acquisition complète la gamme du constructeur danois, avec des produits davantage tournés vers les moyennes structures.

© P. Peeters

John Deere reste leader des immatriculations de tracteurs en France. New Holland et Fendt complètent le podium. Ces trois marques réalisent près de la moitié des ventes dans l’Hexagone.

Après la commercialisation des minipelles Scoop, la direction d’Yto France poursuit son plan de relance du site de Saint-Dizier avec l’annonce du lancement d’une gamme de tracteurs. La nouvelle marque s’appelle Mancel. L’aventure sera néanmoins tuée dans l’œuf par le propriétaire chinois quelques mois après le Sima.

Février : le Sima en alternance avec Agritechnica

Le Sima se déroule pour la dernière fois en février. Pour éviter la concurrence avec Agritechnica, les organisateurs ont décidé de le tenir en alternance avec le salon allemand. La première édition aura lieu du 8 au 12 novembre 2020.

© P. Peeters

Sulky dévoile deux gammes de semoirs pneumatiques pour combiné porté. Le Master est une machine simple de conception et d’utilisation. De son côté, le Progress est modulaire et reçoit jusqu’à trois trémies.

La société La Campagne, fabricant de bennes, épandeurs et autres véhicules agraires ou industriels dans le Pas-de-Calais, met la main sur le constructeur Panien.

Mars : Kubota proposera un six-cylindres

Enfin un six-cylindres pour Kubota. Le tractoriste japonais collabore avec le canadien Versatile et propose un engin de plus de 200 ch. Sa commercialisation en Europe n’est pas à l’ordre du jour.

© P. Peeters

Ropa France, déjà importateur des broyeurs à bois automoteurs Albach, devient l’importateur officiel du constructeur Bergmann pour la France à partir du 1er janvier 2020. Bergmann produit des épandeurs à caisses larges et étroites, des autochargeuses, ou encore des transbordeurs à céréales.

Le spécialiste italien de la manutention Dieci commercialise des petits valets de ferme belges Knikmops.

Avril : de nouveaux débouchés dans la méthanisation

Avec le développement de la méthanisation, de nouveaux débouchés émergent. Nous sommes allés voir des agriculteurs méthaniseurs ayant développé leur propre station-service pour commercialiser leur bio-GNV afin d’alimenter des moteurs thermiques.

© P. Peeters

Les capteurs associés à l’intelligence artificielle sur les rampes des pulvérisateurs sont capables de détecter les adventices sur sol nu et dans la végétation pour cibler l’épandage de bouillie, afin de réduire l’utilisation des produits phyto. Le printemps 2019 a été le théâtre de l’arrivée de ces technologies dans les plans de recherches de nombreux constructeurs.

Mai : les fermes attirent les SSV

Les véhicules SSV sont de plus en plus populaires dans les fermes. Nous en avons comparés cinq au cours d’un essai dans les coteaux du Gers. Les résultats de cette semaine de tests seront publiés prochainement dans La France Agricole du 31 janvier.

© P. Peeters

Zürn, une société familiale allemande qui possède à la fois une concession John Deere et une activité de fabrication de barres de coupe, devient l’actionnaire majoritaire de Garford. L’entreprise familiale britannique est spécialisée dans le binage de haute précision et travaille actuellement au développement d’une technologie de reconnaissance des adventices par caméra.

Juin : Fendt propose ses nouveaux 900

Fendt présente la cinquième génération de sa série 900, dont le design rappelle beaucoup celui de la série 1000. La gamme se compose maintenant de 5 modèles, du 930 au 942. Jusqu’ici motorisés par Deutz AG, ils intègrent un moteur Man de 6 cylindres de 9 litres. Ce dernier délivre des puissances de 296 à 415 ch.

© C. Le Gall

La saison de paille commence dans le Sud-Ouest. C’est l’occasion pour nous de découvrir des chantiers peu communs. C’est ainsi que nous avons rencontré Cyril Lamothe, utilisateur de la Krone Multibale. Cet engin est capable de lier 8 petits ballots de 25 kg dans une seule balle de 200 kg.

Chez Case IH, le récent Versum change de nom et devient le Vestrum. En cause, un problème de nom déposé par un autre constructeur.

Juillet : un agriculteur a mis au point une écimeuse récupératrice

Quelques semaines avant le début de la moisson, nous avons vu un agriculteur inventeur qui a développé une écimeuse récupératrice. L’idée est d’étêter les adventices avant la récolte et de récupérer les épis pour éviter de recréer un stock de graines.

© P. Peeters

Durant la moisson, Claas a renouvelé son offre de moissonneuse-batteuse Lexion. L’allemand a présenté 14 modèles, répartis sur les séries à secoueurs 5000 et 6000, et hybrides 7000 et 8000.

À peine descendus de la cabine des Lexion, nous avons filé chez Horsch pour assister au lancement d’une gamme réservée au désherbage mécanique. Au menu, une herse étrille en entrée, suivi d’une bineuse en plat de résistance. Le tout accompagné d’un déchaumeur superficiel destiné à scalper les adventices.

Ça bouge encore dans le secteur du véhicule agraire et Brochard est repris par l’allemand Fliegl.

Exel lance une importante restructuration, avec la fermeture de deux sites de production et l’arrêt de marques historiques comme Caruelle et Séguip.

Août : Krone sort une presse à courroies

Krone, spécialiste de la presse à chaînes et barrette, prend un virage technologique avec l’arrivée d’une presse à courroies. L’objectif : apporter une solution pour les fourrages très secs et la paille. Le constructeur allemand fait aussi l’actualité sur le petit marché de l’ensileuse puisqu’il se sépare de Bellamy, son concessionnaire normand, spécialiste reconnu de l’automotrice.

© C. Le Gall

Du côté des tracteurs, Case IH lance son nouveau Magnum. La gamme intègre un modèle de 400 ch, arbore le look de son petit frère Optum et bénéficie d’une cabine dont l’ergonomie a été entièrement revue.

Frédéric Bouché, pionnier du photovoltaïque agricole, lance un cri d’alerte à ses collègues : sa toiture recouverte de panneaux solaires a failli prendre feu à cause d’un défaut d’étanchéité. Des dizaines d’installations pourraient être concernées par ce problème.

Septembre : Innov-Agri ouvre le bal

La rentrée est synonyme de salon. Cette année, Innov-Agri se déroule à Ondes (31). Ce fut notamment l’occasion de passer un peu de temps à bord du Versatile Delta Track, le premier vendu en France. Il est importé par le concessionnaire Agri 33.

© C. Le Gall

Le groupe CNH dévoile un noueur capable de réaliser un double liage avec un nœud à boucle d’un côté de la botte et un double nœud de l’autre.

Sulky annonce un partenariat avec Lemken. Le constructeur breton fournira des distributeurs d’engrais au constructeur allemand, qui les vendra sous ses couleurs. La France n’est pas concernée par ce partenariat et Lemken France poursuit la distribution des épandeurs Bogballe.

John Deere conclut un partenariat avec Cicoria pour la fourniture de presses moyenne densité.

Octobre : John Deere dévoile ses nouveaux 7R, 8R et 8RT

Alors que les concessionnaires avaient largement diffusé les informations sur les réseaux sociaux, John Deere dévoile officiellement ses nouveaux tracteurs 7R, 8R, 8RT, et le tout nouveau 8RX, équipé de 4 chenilles triangulaires. Ces tracteurs proposent des puissances de 250 à 410 ch.

© P. Peeters

Ça bouge dans le matériel d’élevage. Calvet rachète l’aveyronnais Altec. Cette entreprise bien connue des éleveurs est spécialisée dans les dérouleuses, les pailleuses suspendues, les outils de manutention et les automates de distribution des fourrages. Calvet est entré dans le giron de Lucas G. en 2018.

Le finlandais Sampo Rosenlew, spécialiste des moissonneuses-batteuses, rompt la collaboration avec John Deere, qui distribuait ces machines sous ses couleurs avec l’appellation W330 et W440.

Novembre : Agritechnica toujours number 1

Agritechnica confirme son statut de leader mondial des salons consacrés au machinisme agricole. Les agriculteurs français sont à l’honneur de l’édition de 2019.

© Lemken

Le constructeur allemand Lemken se lance sur le marché de l’automoteur de pulvérisation avec le Nova 14, dont la capacité atteint 7 200 litres. Le châssis, issu d’un partenariat avec Bräutigam, est pourvu d’un essieu télescopique qui fait varier la voie de 1,8 à 2,3 mètres.

L’une des surprises croisées à Agritechnica se trouvait sur le stand Fendt. Le bavarois introduit un télescopique, le Cargo T 955, issu d’un partenariat avec Sennebogen. Sa particularité : une cabine qui s’élève à plusieurs mètres de hauteur pour offrir la meilleure visibilité possible.

Agritechnica est aussi la naissance étonnante de l’association entre quatre tractoristes. Claas, John Deere, Case, New Holland et 365 FarmNet annoncent la naissance de « Dataconnect », un module pour la communication entre leurs logiciels de documentation et de traitement de données respectifs. Ce dernier apparaîtra au sein des menus des constructeurs et de 365 FarmNet.

CNH continue d’étoffer son catalogue. Il s’offre les chenilles ATI Tracks et les déchaumeurs australiens K-Line Ag.

Agrisem et Sly dévoilent un partenariat. Deux machines Sly sont déclinées aux couleurs Agrisem, qui met ainsi un pied dans le strip-till.

Décembre : Jost acquiert Alo

Le groupe Alo (Ålö), propriétaire de la marque Quicke, va être repris par Jost, un spécialiste des équipements pour les poids-lourds.

© Quicke

Le changement de fiscalité du gazole pour les activités de BTP laisse planer un gros doute sur la possibilité d’utiliser un carburant détaxé dans certains engins, tels les chargeurs télescopiques.