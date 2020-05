Cette enveloppe a pour objectif de « soutenir financièrement l’achat de matériel d’application des produits phytosanitaires plus performant, permettant de réduire significativement la dérive ou la dose de pulvérisation de produits phytosanitaires, ainsi que l’achat de matériel permettant de mettre en place des itinéraires techniques alternatifs à l’utilisation des produits phytosanitaires », indique le ministère dans son communiqué. Cette aide s’inscrit dans la démarche de mise en place des ZNT (zones de non-traitement) autour des habitations.

Une aide commune à toutes les productions végétales

Le ministère de l’Agriculture précise qu’elle concerne l’ensemble des filières végétales (viticulture, grandes cultures, fruits et légumes, cultures spécialisées). Elle est ouverte aux agriculteurs, aux groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) et aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma). « Géré par FranceAgriMer, le dispositif sera ouvert à partir de la mi-juin et jusqu’au 31 décembre 2020 », déclare le ministère.

La liste du matériel antidérive a été mise à jour le 19 février 2020.