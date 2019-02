Un an après le lancement de sa démarche « Zéro résidu de pesticides », le Collectif Nouveaux champs prend de l’ampleur et s’ouvre à de nouvelles filières.

De 7 structures de production adhérentes au commencement, 21 un mois après, 52 en ce début de 2019 (qui représente plus de 3 000 producteurs et plus de 10 % de la production française), le collectif espère compter plus de 80 adhérents à la fin de l’année. 26 espèces sont aujourd’hui labellisées et une vingtaine devrait rejoindre le label d’ici à la fin de 2019.