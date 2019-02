Quelque 4 à 7 hectares de champs et des rivières dans les Yvelines ont été touchés par une fuite d’hydrocarbures d’un pipeline de l’Île-de-France, ont annoncé Total et la préfecture des Yvelines.

« Dimanche soir, vers 22h35, une alarme de baisse de pression sur le pipeline de l’Île-de-France s’est déclenchée sur le tronçon reliant le dépôt de Gargenville (Yvelines) à la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) », a annoncé Total.

Dans un rayon de 4 à 5 km

L’explosion s’est produite dimanche soir dans un champ de blé puis le pétrole a gagné le champ de colza voisin. Deux agriculteurs sont concernés. « Ça sent le pétrole à plein nez », confirme David Lavenant, agriculteur à Vicq, dont un des champs se situe à moins d’un kilomètre du lieu de la fuite.

Dans le champ en pente, le geyser a créé un trou et le pétrole brut a suivi les passages de roues avant de s’infiltrer jusque dans les réseaux de drainage. « C’est en remontant les rus pollués que des traces de pétroles ont été retrouvées à la sortie des réseaux de drainage. Cela explique aussi la pollution des cours d’eau dans un rayon de 4 ou 5 km », craint David.

Du pétrole brut dans les champs

Quelque 4 à 7 hectares de champs sont concernés à Autouillet, ainsi que des rus dans les communes des Yvelines de Vicq, Boissy-sans-Avoir et Autouillet, a indiqué la préfecture.

La gendarmerie fait état de neuf à douze hectares touchés par la pollution.

#Yvelines fuite d'hydrocarbure localisée lundi 25 février 2019 sur le pipeline d'Ile-de-France @Total à hauteur d'Autouillet/Boissy-sans-Avoir. 4 à 7 ha de champs + rûs touchés

Intervention des @pompiers78 en cours

Le Directeur de Cabinet est sur place

https://t.co/iNRVgqI6Dv pic.twitter.com/77X77iDAad — Préfet des Yvelines (@Prefet78) 25 février 2019

« Il y a des moyens de pompage sur place. Mais plus aucun produit ne circule, le pipeline n’est plus sous pression et plus grand-chose ne s’en échappe », a précisé le directeur de cabinet du préfet, Thierry Laurent.

Des camions de pompage « sont à l’œuvre pour récupérer les hydrocarbures » et des engins de chantier sont sur place pour « enlever les terres touchées », a indiqué Total lundi soir, précisant que le périmètre autour de la zone concernée avait été « sécurisé ».

Plusieurs mois d’opération

« On est parti pour plusieurs mois d’opération », a ajouté Thierry Laurent. « Il faudra sans doute plusieurs semaines pour excaver le pipeline », enfoui sous terre, puis construire des fossés autour des zones polluées, a-t-il complété.

« À terme, il faudra sans doute excaver l’ensemble des terres polluées » qui appartiennent à deux agriculteurs de Boissy-sans-Avoir, a également indiqué Thierry Laurent. Total a précisé que seule « la présence de pétrole brut a été constatée dans un champ ».

Total a activé sa cellule de crise et son plan de surveillance et d’intervention (PSI). « Des investigations sont en cours pour déterminer les origines de la fuite », a précisé l’entreprise pétrolière et gazière.

Des dégâts localisés

Vingt pompiers de la cellule antipollution se sont rendus sur place, ainsi que des gendarmes et des agents de l’unité départementale de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (Driee).

« Les dégâts sont importants mais localisés. C’est Total qui va se charger de l’ensemble des opérations. C’est sa responsabilité, sous le contrôle des services de l’État et de la Driee », a dit Thierry Laurent.

Le groupe pétrolier a par ailleurs présenté ses « excuses » aux riverains pour les « désagréments » causés par l’incident et assuré qu’il « prendra à sa charge la remise en état des terrains affectés ».