Des chercheurs ont réussi à détecter la présence de la bactérie Xylella fastidiosa, surnommée « tueuse d’oliviers », avant l’apparition des symptômes de la maladie, rapporte une étude publiée lundi 25 juin 2018 dans Nature Plants.

Il s’écoule entre 8 et 14 mois entre la contamination et l’apparition de ces symptômes. « Pendant tout ce temps, la maladie peut se propager à d’autres arbres », ajoute Pablo Zarco-Tejada, du Centre commun de recherches (JRC) de la Communauté européenne à Ispra (nord de l’Italie), le coauteur de l’étude.

359 espèces végétales cibles

Cette bactérie a été détectée à ce jour dans quatre pays européens : Italie, France, Espagne et Allemagne. En France, elle a été signalée pour la première fois en Corse, en juillet 2015 et touche surtout des plantes ornementales. Au total, 25 foyers ont été détectés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 350 en Corse.

La bactérie peut potentiellement toucher 359 espèces végétales, selon la sous-espèce détectée (multiplex, pauca, fastidiosa, sandyi, morus, tashke) et aucun remède ne permet la guérison des plantes touchées.

« Nous étudions désormais comment ces méthodes développées pour les oliviers peuvent être transférées aux amandiers », annonce Pablo Zarco-Tejada.