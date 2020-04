Dans une instruction technique parue le 10 avril 2020, le ministère de l’Agriculture précise les modalités d’élaboration du plan de surveillance relatif au virus « Tomato brown rugose fruit virus » (ToBRFV) pour les producteurs de tomates et de poivrons/piments. La lutte contre ce virus est encadrée au niveau national par arrêté ministériel depuis le 11 mars 2020.

Être alerté sur toute la chaîne de production

Il est demandé aux producteurs de :

Respecter les mesures de prophylaxie et de biosécurité pour éviter toute dissémination ;

et de pour éviter toute dissémination ; Veiller à vérifier que les semences et plants utilisés sont bien accompagnés d’un certificat ou d’un passeport phytosanitaire et ne présentent pas de symptômes ;

et ne présentent pas de symptômes ; Réaliser des prélèvements pour chaque symptôme suspect, et alerter la Draaf en cas de résultat d’analyse positif :

pour chaque symptôme suspect, et alerter la Draaf en cas de résultat d’analyse positif : Veiller à distinguer les facteurs de risque de dissémination à courte et à longue distances.

Toutes les mesures (prophylaxie et biosécurité), symptômes (sur feuilles et fruits), et protocoles (prélèvement et signalement) sont détaillés en annexes.

