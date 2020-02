pour vous connecter et poursuivre la lecture

Jouanny Chatoux, agriculteur en Creuse, a répondu aux questions des députés, le 19 février 2020, réunis à l’Assemblée nationale à Paris dans le cadre d’une mission d’information sur la réglementation du cannabis. Son témoignage a permis de se faire une idée des obstacles qui freinent l’émergence d’une filière du cannabis thérapeutique en France : la législation, l’économie et la sécurité.

« Autorisez-nous à exploiter les fleurs »

La première famille d’obstacles relève de la réglementation. « Autorisez-nous à exploiter les fleurs du cannabis », revendique Jouanny Chatoux. « C’est là que se nichent les propriétés médicamenteuses et on nous l’interdit. C’est comme si on nous autorisait à élever un cochon mais qu’on nous interdisait de commercialiser le jambon », ajoute-t-il.

Il demande aussi une révision du catalogue des semences pour y inscrire des variétés destinées à un usage médicamenteux. Pour l’instant, le chanvre disponible au catalogue est destiné à l’industrie. « On ne peut pas faire de cannabis thérapeutique avec le catalogue français actuel. Soit on ira chercher des génétiques étrangères, soit la législation libère la recherche à l’Inra ou chez les privés français », juge Jouanny Chatoux.

Sylvie Charrière, députée de Seine-Saint-Denis, prolonge en parlant du contrôle de la filière : faut-il envisager des accréditations des producteurs pour s’assurer la maîtrise de la production et des circuits ? Éric Cierra, président de l’agglomération de Guéret (Creuse) cite le modèle de la Seita qui donnait des autorisations de production de tabac : « Il faudra de la régulation, c’est certain. »

Une filière encore à construire

Ensuite, l’émergence d’une filière française du cannabis thérapeutique bute sur un mur d’incertitudes économiques. Depuis deux ans, un laboratoire pharmaceutique de Guéret a reçu des autorisations pour fabriquer les médicaments. « Mais on aimerait qu’il puisse se fournir localement. On attend le feu vert. Nous sommes prêts », argue Jouanny Chatoux. Le groupe coopératif national InVivo s’est aussi déclaré candidat à la culture du cannabis sous serre.

Il faudra que la production soit française Gérard Menuel, député de l’Aube

L’Allemagne n’a pas autorisé la production, malgré une expérimentation de deux ans, et le marché a été inondé par les Canadiens, selon Éric Cierra. Dans la salle, le député de l’Aube, Gérard Menuel, martèle : « Il faudra que la production soit française ! » Mothal Brotherson, député de Polynésie française, rapporte sa visite du site portugais du groupe Tilray qui ambitionne d’alimenter toute l’Europe avec leurs 2,5 hectares sous serre de cannabis. Éric Cierra embraye : « Cette filière produira 300 à 400 emplois rien qu’en Creuse, qui, je le rappelle, a connu d’importantes fermetures d’usine récemment. »

Une expérimentation en Creuse

En Creuse, un ancien site militaire sécurisé pourrait être converti en laboratoire de pré-industrialisation en plein champ, sous serre et dans un bunker sécurisé. Cette expérience permettra de comparer les modes de production. Il existe déjà des protocoles de culture en plein champ des plantes médicamenteuses. C’est ce modèle que Jouanny Chatoux envisage de reproduire pour le cannabis : « Nous sommes prêts à sortir les premières fleurs dans dix mois. Nous voulons servir de laboratoire pour une filière française qui diffère du modèle canadien qui impose une culture en intérieur alors que celle-ci consomme énormément d’énergie. »

La filière éventuelle devra aussi organiser la destinée des coproduits du cannabis thérapeutique. Seulement 5 à 10 % des fleurs sont utilisées pour les médicaments. Le reste sert à créer des huiles essentielles.

Sécuriser la filière

Enfin, la question de la sécurité se pose de deux manières. Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, soulève la question des vols de plantes en plein champ. Éric Correia lui répond : « Vous voyez des champs de pavots médicamenteux en Charente. Avez-vous vu pour autant des vols dans les champs ? Non. Il faut arrêter avec ces fantasmes des faucheurs qui vont envahir les champs. »

L’autre risque sécuritaire tient dans la cohabitation du chanvre thérapeutique et du chanvre industriel. Gérard Menuel qui a vu la relance de la filière chanvre industriel en Aube, soulève le risque de pollution entre les deux types de chanvres. « Le cannabis thérapeutique en plein champ ne sera fait qu’avec des pieds femelles, puisqu’on recherche les fleurs non pollinisées. Le thérapeutique ne pourra pas polluer l’industriel. C’est même plutôt l’inverse qui risquerait se produire », lui rétorque Jouanny Chatoux.

Éric Young