pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Les cultures annuelles ont été les plus touchées par la vague de chaleur en Espagne, dans l’est de la France, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne, en Lituanie et en Lettonie », assure la Commission européenne dans un bulletin exceptionnel, le 8 juillet. Le potentiel de rendement des orges de printemps et des blés de printemps pourraient être réduits par rapport aux estimations du mois de juin, estime-t-elle sans avancer de chiffres.

Les rendements de blé tendre d’hiver, du tournesol et du maïs grain devraient être faiblement impactés ; ceux des orges d’hiver, du blé dur et du colza peu ou pas modifiés. « Les perspectives pour la betterave à sucre et les pommes de terre se sont également affaiblies, mais de bons rendements sont toujours possibles, en fonction des conditions thermiques et de la disponibilité en eau dans les mois à venir », complète la Commission.

Accélération du remplissage

En France, le rendement en blé devrait être légèrement affecté mais malgré l’intensité de la vague de chaleur, les impacts sur les cultures annuelles devraient être limités, assure la Commission. « Dans les principales régions de production, la vague de chaleur a accéléré les dernières phases de remplissage du grain juste avant la maturation. Les cultures d’été étaient encore au stade végétatif et dans la plupart des régions, les conditions hydriques favorables des sols ont atténué les effets de la vague de chaleur. »

En Espagne, les températures extrêmement élevées n’ont persisté que pendant une période relativement brève, mais ont été combinées à des conditions de sol sec. « Des impacts importants sont attendus sur les cultures de maïs à grain et de tournesol en fleurs. Dans certaines régions, les céréales d’hiver et de printemps étaient encore en phase de remplissage et ont également été touchées. »

En Allemagne, République tchèque, Pologne, Lituanie et Lettonie, les potentiels de rendement des céréales de printemps sont négativement impactés, car ceux-ci se trouvaient encore dans une phase précoce de remplissage (ou de floraison dans les régions septentrionales) au début de la vague de chaleur. « Les céréales d’hiver étaient plus avancées mais des impacts importants sont toujours susceptibles de se produire dans certaines de ces régions », estime l’institution. Les cultures de betteraves à sucre et de pommes de terre sont également affectées.