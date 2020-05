pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

L’intégralité du blé tendre aura bientôt dépassé le stade des 2 nœuds (99 % au 4 mai), avec une avance de trois jours par rapport à l’an passé, indique le bulletin Céré’obs publié le 7 mai 2020 par FranceAgriMer. Le stade de l’épiaison a évolué de 11 % à 35 % durant la semaine (7 % en 2019).

Le stade des 2 nœuds est complété pour l’ensemble de l’orge d’hiver et le stade de l’épiaison a bien progressé avec 84 % des parcelles (44 % en 2019), ce qui représente une avance de 7 jours par rapport aux notations de la campagne précédente.

Trois quarts de la surface de maïs sont semés (77 %) et le stade de la levée s’affiche à 61 % (44 % en 2019). La date médiane de ce stade présente une avance de 5 jours par rapport à la moyenne de l’année dernière.

Un retard compensé

Seulement 1 % des parcelles de blé dur n’a pas atteint le stade de l’épi à 1 cm et 97 % ont atteint le stade des 2 nœuds (94 % en 2019). La culture, qui présentait un retard d’un jour par rapport à 2019 dans le précédent bulletin Céré’Obs, dispose désormais d’une avance de 6 jours concernant le stade de l’épiaison. Au 4 mai, 54 % de la surface en place a en effet atteint ce stade, contre 35 % en 2019.

Du côté de l’orge de printemps, 63 % ont passé le stade de l’épi à 1 cm. La culture présente désormais un retard de 5 jours par rapport à la moyenne des cinq dernières années, mais une avance de 2 jours par rapport à 2019. Le stade des 2 nœuds a progressé de 19 % à 28 % au cours de la semaine (22 % en 2019) et le stade de l’épiaison est à 9 %.

Un contexte dégradé par rapport à l’année dernière

Si l’état des cultures est resté relativement stable sur une semaine, il est toujours dégradé par rapport à l’année dernière. En blé tendre, le pourcentage de cultures présentant des conditions bonnes à très bonnes (B + TB) s’affiche à 57 % contre 79 % en 2019 à la même période, soit une perte de 22 points. Même constat en orge d’hiver, avec 53 % des conditions bonnes et très bonnes contre 75 % l’an passé.

Les notations montrent un état encore plus dégradé pour l’orge de printemps qui, avec 64 % de conditions bonnes et très bonnes, perd 24 points comparé à 2019 (88 %). Le blé dur perd quant à lui 5 points, avec 65 % des cultures bonnes et très bonnes, contre 70 % en 2019.