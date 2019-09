« Tereos a tenu le coup malgré une année très difficile », a déclaré François Leroux, président du conseil de surveillance de la coopérative, à l’occasion de la présentation des résultats de la campagne de 2018-2019 à la presse le 12 juin. Ainsi, bien que Tereos présente une baisse du chiffre d’affaires de 334 M€ (à 4,4 milliards d’euros), une dette qui s’élève à 2 280 M€, une perte nette de 212 M€, ou encore un résultat opérationnel (Ebidta) en baisse de 79 % (à 37 M€), le groupe se veut optimiste.

Le conseil de surveillance a défendu sa stratégie de diversification et d’internationalisation, un projet « sur le long terme », qui comporte une part de développement et donc « plus de risques et plus de besoins de financements ». « Nous avons préparé l’avenir », a assuré Alexis Duval, président du directoire de Tereos.

« Contrairement à d’autres concurrents, nous avons réussi à maintenir un résultat positif », a déclaré Alexis Duval. Une preuve, selon lui, que la stratégie mise en place apporte de la résilience au groupe. Il considère notamment que les investissements réalisés pour plus de flexibilité (transformation de la betterave en sucre ou en alcool) ont permis au groupe de se détacher de ses concurrents.

Acquisition de la distillerie de Nesle

« Nous annonçons une opération de rachat à Etea (1) de sa participation de 50 % dans Sedalcol France, sur la distillerie de Nesle », a déclaré Alexis Duval. Ce dernier a assuré que ce renforcement stratégique dans la production d’alcool permettra à Tereos de gagner encore en flexibilité. Il annonce également la cession à Etea de la participation de Tereos (50 %) dans Sedamyl et Sedalcol UK, (distilleries en Italie et au Royaume-Uni).

La production de sucre en Europe, activité d’origine de Tereos, représente aujourd’hui 14 % de son activité.

« Profiter de la reprise des cours »

Pour la campagne de 2019-2020, Tereos estime pouvoir « profiter de la reprise des cours » sans souhaiter faire de prévisions plus précises. Aucune fermeture d’usine n’est prévue à ce jour. « Tereos n’a pas de zone de faiblesse particulière, nous n’avons aucune raison de fermer des sites aujourd’hui », a assuré Alexis Duval.

Par ailleurs, les réflexions autour du projet d’ouverture du capital, annoncé l’année dernière, sont toujours en cours. Aucune décision n’a encore été prise, tant sur la forme que sur le calendrier.

