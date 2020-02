Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

L’accès à une carte des grands types de sols français est désormais possible en ligne, via le site Géoportail de l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière). Cette carte « représente l’information pédologique cartographique la plus précise actuellement disponible sur la quasi-totalité du territoire de France métropolitaine », précise l’Inrae (1) dans son communiqué de presse. 33 grands types de sols sont identifiés. Observations complémentaires « La fiabilité attendue de la carte est liée à l’échelle des données représentées (1 : 250 000), précise Géoportail. Toute interprétation des données à une plus grande échelle (échelle cadastrale en particulier) est déconseillée sans observation complémentaire de terrain. » Cette carte émane de la collaboration du groupement d’intérêt scientifique “Sol”, et du réseau mixte technologique “Sols et territoires”. H.P.

