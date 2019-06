pour vous connecter et poursuivre la lecture

Depuis mars 2019, « les agriculteurs qui gardent une partie de leur récolte en céréales à paille pour la semer l’année d’après doivent payer une “taxe” aux semenciers ! Cette contribution est augmentée de 0,20 centime pour 2019-2022, de plus de 30 % par rapport à la période précédente », se plaint la CNDSF dans un communiqué daté du 6 juin.

Cela fait suite à un nouvel accord triennal adopté au sein de la section spécialisée céréales à paille de l’interprofession semencière. Or, selon le syndicat « cette augmentation scandaleuse a été négociée à huis clos entre semenciers et représentants du syndicat majoritaire sans consulter les représentants de la semence de ferme. Elle servira donc naturellement leurs intérêts : seulement une faible part (10 %) est destinée à développer la recherche et l’innovation ».