Pour Dominique Fievez, président de la CGB dans la Somme, la fermeture des usines d’Eppeville et de Cagny est une réponse court-termiste du groupe Südzucker, faisant peser la grande majorité des efforts de réduction de production sur les usines françaises. Entretien.

Dominique Fievez : Ce n’est que le début d’un combat. Nous sommes déterminés, et nous allons nous appuyer sur tous les leviers pour maintenir des usines, des emplois et un bassin de production. Nous avons déjà contacté la Région, les députés, jusqu’aux ministères, et à la présidence de la République. Tous partagent notre incompréhension.