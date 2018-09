Le rapport du préfet Bisch sur la gestion de la ressource a été rendu public aujourd’hui. Les ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture s’appuient sur ce dernier pour promouvoir les projets de territoire et annoncer des changements dans la gestion de l’eau au 1er janvier 2019.

Le rapport de la cellule d’expertise sur la gestion de la ressource en eau a été remis aux ministres et rendu public aujourd’hui, mardi 25 septembre 2018. Il souligne l’apport de la démarche « projet de territoire » comme outil de médiation sur les économies et la gestion partagée de l’eau mais recommande de la faire évoluer pour la rendre plus efficace.