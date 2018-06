Certains bassins vont connaître des déficits en eau de plus en plus marqués, indique la mission d’information sur la ressource en eau qui a rendu un rapport favorable aux retenues d’eau.

« Se préparer aux conséquences du changement climatique constitue une ardente obligation et un devoir vis-à-vis des générations futures », conclut un rapport d’information parlementaire sur la ressource en eau. Publié après huit mois de travaux, auditions et déplacements, il formule une cinquantaine de propositions pour maintenir la quantité et la qualité de la ressource.