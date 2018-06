Des chercheurs ont étudié « l’effet cocktail » des produits phytosanitaires à faible dose dans l’alimentation de souris, et montrent une différence de perturbations entre les mâles et les femelles.

Une étude publiée le 27 juin 2018 par des chercheurs de l’Inra et de l’Inserm montre les résultats d’une exposition orale chronique à un cocktail de produits phytosanitaires à faible dose chez les souris. Les animaux exposés prennent plus de poids et présentent des perturbations métaboliques (diabète, stéatose hépatique), « typique des complications de l’obésité », indique l’Inra dans un communiqué.

Un « cocktail » de six molécules

Six produits fongicides et insecticides (boscalid, captane, chlorpyrifos, thiophanate, thiaclopride et zirame) ont été incorporés pendant un an à l’alimentation des souris, à des doses correspondant aux doses journalières admissibles chez l’homme. Cette dose, qui dépend du poids de la personne, est définie par les agences de sécurité sanitaire comme la dose pouvant être consommée tout au long de la vie via l’alimentation ou l’eau potable sans effet nocif sur la santé.

Les six produits ont été choisis, « d’une part, parce qu’ils sont utilisés pour traiter les pommeraies françaises et, d’autre part, parce qu’ils sont aussi retrouvés dans les pommes de l’Union européenne, selon un rapport de l’Efsa », précise l’Inra.

Diabète et surpoids chez les mâles

Pour la première fois, les chercheurs montrent que l’exposition à ces produits phyto induit des troubles différents selon le sexe. « Les mâles présentent un diabète, une accumulation de graisses dans le foie (stéatose) et un surpoids significatif. Les femelles montrent des perturbations hépatiques (stress oxydant) et une modification de l’activité du microbiote intestinal », fait savoir l’Inra. Ces résultats mettent en évidence les différentes capacités de détoxification de chaque sexe.

Ils renforcent également les autres études réalisées sur l’effet des produits phytosanitaires sur la santé « et confortent les résultats obtenus dans les études épidémiologiques suggérant un lien entre l’exposition aux pesticides et l’incidence des maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 ou la stéatose hépatique », conclut l’Inra dans son communiqué.