Réchauffement climatique

Les sénateurs proposent un plan d’adaptation de l’agriculture

réservé aux abonnés

8 h

© Pixabay

L’agriculture sera le secteur économique le plus impacté par les dérèglements climatiques des prochaines décennies. C’est l’une des conclusions d’un rapport sénatorial remis ce 11 juin aux ministres de l’Agriculture et de la Transition écologique. Le document appelle à redoubler les efforts et propose la mise en place d’un plan national d’adaptation de l’agriculture.