« Pour la première fois en France, un service d’eau se dote d’un dispositif d’aides financières aux exploitations agricoles, spécifiquement conçu pour la protection de ses captages », a indiqué Eau de Paris dans un communiqué envoyé le 17 février. Ce dispositif se fera en lien avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, des experts agricoles, l’Inrae (1), le ministère de l’Agriculture et la Commission européenne, dans une logique de « paiement pour services environnementaux », précise le communiqué.

« Le régime d’aide a pour objectif d’accompagner les exploitations vers l’adoption de systèmes agricoles plus durables, limitant par exemple l’usage des intrants et favorisant le développement de l’agriculture biologique et des surfaces en prairie », explique Eau de Paris.

Objectif de résultat sur le taux de nitrate

L’aide sera versée sous forme de subvention aux agriculteurs volontaires, une partie de la rémunération étant conditionnée à l’atteinte d’un objectif de résultat sur les concentrations en nitrates dans l’eau (respect de la norme « eau potable » sous parcelles). Les contrats seront de six à sept ans, « d’une durée suffisamment longue pour installer des changements pérennes », précise Eau de Paris. Les mesures sont définies en fonction du type d’exploitation : grandes cultures, élevage, exploitations en agriculture biologique, protection des zones très sensibles.

Environ 200 exploitations devraient pouvoir en bénéficier, dans quatre aires d’alimentation de captage (respectivement proches de Provins, Sens, Nemours et Verneuil d’Avre-et-d’Iton), couvrant environ 146 000 hectares dont 87 000 ha de SAU (Surface agricole utile). Les agriculteurs sont invités à s’engager dès cette année.

Quatre aires d’alimentation de captage sont concernées par le dispositif. © Eau de Paris

Le budget estimé du régime d’aide s’élève à 47 millions d’euros sur une dizaine d’années. Il sera financé à 80 % par l’agence de l’eau Seine-Normandie, qui dédie un budget dans le cadre du plan national pour la biodiversité. Eau de Paris contribuera à hauteur de 20 %, soit 10 millions d’euros.

