pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

L’augmentation de l’autonomie protéique est un enjeu agricole majeur en France comme en Europe. « Or, depuis près de deux mois, le ministre de l’Agriculture reporte ou annule systématiquement tous les rendez-vous avec les responsables de la Fop. C’est pourquoi, en l’absence d’engagements et face à ce silence assourdissant depuis les propos du président de la République, la Fop décide de suspendre toute participation aux réunions concernant de près ou de loin le plan protéines », a indiqué la Fédération des producteurs d’oléoprotéagineux dans un communiqué le 22 mai 2019.

Besoin que la puissance publique s’engage

« Les discours ne suffisent plus, a déclaré Arnaud Rousseau, président de la Fop. Il nous faut maintenant des réponses. Le décalage entre le volontarisme du président de la République et sa déclinaison par le ministre de l’Agriculture est incompréhensible. C’est pourquoi en l’absence de réponse à nos questions, nous suspendons notre participation aux réflexions conduites. »

La Fop rappelle le rôle primordial de la puissance publique dans la déclinaison du grand plan d’investissements consacré au plan protéines, ainsi que les déclinaisons législatives et réglementaires qui en découlent.

Le plan protéines s’inscrit parmi les nombreux autres défis auxquels l’agriculture et la filière oléoprotéagineuse doivent faire face aujourd’hui : agronomiques, climatiques, écologiques, sociétaux… « Tous ces défis et bien d’autres encore, la Fop et les acteurs de la filière s’attachent à les relever avec détermination comme l’atteste le volontarisme de leur plan de filière. »