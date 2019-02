Les autorités brésiliennes ont revu à la baisse la production de soja du pays et, à l’inverse, ont révisé à la hausse celle de maïs, dans un rapport publié ce mardi 12 février 2019.

La production de soja pour l’année 2018-2019 devrait connaître une baisse de 3,3 %, avec une récolte de 115,3 millions de tonnes, contre 119,3 millions de tonnes l’an dernier, a indiqué mardi la Compagnie nationale d’approvisionnement (Conab).

Le manque de pluie plombe le soja

Après avoir annoncé en décembre des prévisions de récolte de l’ordre de 120,1 millions de tonnes, la Conab avait déjà revu ses estimations à la baisse en janvier, prévoyant une production de 118,8 millions de tonnes.

L’organisme explique ces résultats par « des adversités climatiques sévères dans certains États » depuis décembre. Dans le Mato Grosso do Sul, la Conab a observé un « manque de pluie ces deux derniers mois, associé à de hautes températures et une faible humidité », ce qui limite la croissance et le développement des plants. Dans cet État, ainsi que dans celui du Paraná, la Conab prévoit une chute de la productivité supérieure à 10 %.

Une bonne seconde récolte de maïs en vue

La production totale de maïs devrait augmenter, à hauteur de 13,6 % par rapport à l’année dernière, et atteindre 91,7 millions de tonnes, dépassant légèrement les prévisions de janvier (91,2 millions de tonnes), notamment grâce à de bonnes perspectives pour la seconde récolte.

Au total, la production de céréales et oléagineux au Brésil devrait atteindre 234,1 millions de tonnes, en hausse de 2,8 % par rapport à la précédente récolte. Le Brésil est le deuxième producteur de soja et le troisième producteur de maïs au monde.