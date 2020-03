La FAO, Agence des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation, estime la production mondiale de céréales pour l’année 2019 à 2,719 milliards de tonnes. C’est près de 62 millions de tonnes (2,3 %) de plus qu’en 2018 et 4,7 millions de tonnes de plus que les valeurs annoncées en février 2020.

Pour la production mondiale de céréales secondaire en 2019, la FAO a relevé ses estimations de 5 millions de tonnes par rapport à février. Elle atteindrait donc 1,444 milliard de tonnes, soit 2,4 % de plus qu’en 2018 Cette révision à la hausse tient compte des chiffres officiels publiés récemment, qui prévoient des rendements plus élevés en Afrique de l’Ouest et en Ukraine.

En revanche, l’estimation de la production de blé en 2019 reste inchangée par rapport au mois dernier. Elle est toujours évaluée à 763 millions de tonnes, soit une hausse de 4,2 % par rapport à 2018. Elle constitue le deuxième volume le plus élevé jamais enregistré.

La production mondiale de riz en 2019 reste globalement inchangée, mois après mois, et s’établit à 512 millions de tonnes (en équivalent riz usiné), soit 0,5 % en deçà du record historique enregistré en 2018.