Après une période douce il y a deux semaines, l’hiver s’est rappelé à notre bon souvenir.

#gel2020



Pour le moment rien de bien méchant chez nous

0 à 3h mais ciel dégagé et pas de vent

A voir demain si glace ou pas pic.twitter.com/Jd8y6pt7YR — Nicolas giraud (@nico_duarig) April 3, 2020

Mais il semble que le gel de la semaine dernière soit le dernier adieu de l’hiver. Selon Météo-France, en raison du déplacement de l’anticyclone qui se trouve actuellement au large de l’Irlande, de l’air plus chaud va arriver sur toute la France, avec des températures dignes d’un mois de mai dès samedi sur le sud et dimanche sur tout le territoire. Samedi, la côte basque atteindra localement les 23°C et il fera généralement 18 à 22°C dans le sud et 15 à 18°C ailleurs.

Dimanche, la plupart des régions afficheront des températures de 18 à 22°C, avec encore localement 23°C dans l’extrême sud-ouest. Pour une fois, dimanche, le nord et le sud seront logés à la même enseigne. La douceur sera générale sous un grand soleil. Les régions de l’est vont encore garder ce week-end une fraîcheur matinale, mais en journée les températures vont rapidement grimper et on ne relèvera plus de gelées.

Quelques gouttes possibles sur le littoral de l’ouest lundi

Selon Météo-France, un axe dépressionnaire reste présent au large sur l’Atlantique, donnant dès ce week-end des passages pluvieux sur les îles britanniques. Dès dimanche soir sur la pointe bretonne, à partir de lundi les régions de l’ouest de la France pourraient être concernées par plus de passages nuageux, donnant un peu de pluie éparse ou une averse par moments, voire un orage au pied des Pyrénées, alors que la situation semble se figer pour la semaine prochaine. Le soleil devrait être tout de même assez généreux et il devrait même briller très largement sur la majeure partie du pays une grande partie de la semaine prochaine, sonnant définitivement le glas de l’hiver !