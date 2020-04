pour vous connecter et poursuivre la lecture

Le 29 avril 2020, Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, a présenté à des représentants des collectivités, des entreprises et des associations environnementales la situation hydrologique en France. Il s’agit pour la secrétaire d’État « d’anticiper les situations de pénuries d’eau dans les territoires identifiés ».

Des conditions météorologiques favorables à l’assèchement

Un communiqué du ministère rappelle ainsi que « les précipitations de l’automne et de l’hiver 2019-2020 ont permis une recharge importante des ressources en eau souterraine partout dans l’hexagone, sauf dans le sud de l’Alsace, des couloirs de la Saône et du Rhône et de l’Est du Massif central ».

Le ministère est cependant préoccupé par « les conditions anticycloniques de ces dernières semaines et les faibles précipitations sur l’ensemble du pays ». En effet, ils ont entraîné « un assèchement des sols, et en particulier sur la moitié Est ». « Des débits déjà faibles sur l’amont du bassin de la Loire et sur le bassin de l’Allier ont déjà été observés », ajoute le communiqué du ministère.

Identifier et anticiper les situations de sécheresse

Pour faire face au risque de sécheresse, Emmanuelle Wargon a donc demandé que des travaux des prévisions soient menés par Météo-France, le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) et les partenaires du projet de recherche national AQUIFR « des travaux de prévision »

Ces travaux « ont permis d’identifier les territoires qui présentent les probabilités les plus fortes de rencontrer des pénuries d’eau d’ici à la fin de l’été et ainsi d’anticiper ces situations. Il convient de rester vigilant sur l’ensemble des territoires, ces résultats donnant des indications par rapport aux situations habituellement rencontrées. »

Le 14 mai 2020, le Comité national de l’eau présentera à la secrétaire d’État les mesures qui seront mises en œuvre pour améliorer la gestion de la sécheresse.