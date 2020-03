Au mois de janvier, les exportations françaises de pommes de terre ont enregistré un recul de 12 % en volume par rapport à l’an dernier, indique le CNIPT (1) dans un communiqué le 19 mars 2020. Cette baisse « résulte d’un ralentissement des flux auprès de nos clients majeurs », détaille le comité, notamment vers l’Espagne (- 12 % sur un an) et la Belgique (- 23 %), deux clients importants. « D’autres partenaires, comme l’Allemagne, le Portugal, et le Royaume-Uni ont également réduit leurs importations françaises, respectivement de 24 %, 34 % et de 40 % ».

Hausse vers l’Europe de l’Est et les pays tiers

En revanche, les exportations ont progressé vers l’Europe Centrale et de l’Est (+14 %), notamment vers la Roumanie (+ 121 % à 4 555 tonnes), la Hongrie (+ 20 % à 3 464 tonnes) et la Pologne (+ 149 % avec 1 600 tonnes). « La France a profité pleinement de circonstances favorables, dont le recul des disponibilités chez les gros pays producteurs, pour accélérer ses ventes », indique le CNIPT.

Les ventes vers les pays tiers ont aussi enregistré une hausse, à hauteur de 60 %. Le CNIPT souligne une « envolée des ventes sur de nouveaux territoires d’Asie du Sud Est, comme les Philippines où plus de 1 000 tonnes ont été exportées », et une hausse de 20 % vers la péninsule arabique.