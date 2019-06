pour vous connecter et poursuivre la lecture

Il s’agit d’une estimation réalisée d’après les derniers chiffres provisoires du NEPG, Groupe des producteurs de pomme de terre du Nord-ouest européen. Cette hausse concerne les 5 plus grands pays producteurs : la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Grande Bretagne. Les estimations montrent également une croissance atteignant 8,4 % sur la moyenne des 5 dernières années pour ces pays (hors Grande Bretagne), et de 13,8 % pour la France.

Coût de production

À l’automne 2018, les prévisions annonçaient une possible pénurie de plants en vue de cette augmentation des surfaces pour la campagne 2019. Même si ces craintes ne se sont pas vérifiées, une inflation des prix des plants a été constatée. Il faudra donc s’attendre à ce que les coûts de production soient plus importants cette année. Cela pourrait impacter les surfaces plantées en Grande Bretagne (dont les chiffres définitifs ne sont pas connus), d’autant que la campagne de 2018 a été difficile.