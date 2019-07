Le ministère de l’Agriculture a annoncé le 17 juillet 2019 l’ouverture d’une concertation en vue d’établir un plan stratégique pour la filière de la betterave et du sucre d’ici la fin de septembre 2019. La Confédération Générale de planteurs de Betterave (CGB) salue l’initiative « qui constitue une opportunité pour la filière de rétablir les fondamentaux en vue d’un développement durable pour les dix prochaines années. »

« Dans le cadre de ce plan, il va s’agir de renforcer notre compétitivité et d’aller chercher de la valeur pour la filière et les exploitations betteravières. La CGB travaillera avec l’interprofession pour faire des propositions et compte sur un véritable appui des autorités pour donner des perspectives solides à notre filière, a déclaré Franck Sander, président de la CGB. Derrière ce plan, c’est d’un véritable pacte productif qu’il devra s’agir. La bioéconomie et le bioéthanol constituent également un levier fort de valorisation et de diversification pour le secteur qu’il faut absolument encourager. »