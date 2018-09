La filière française des oléoprotéagineux propose des mesures concrètes en vue de « construire un plan protéines efficace, ambitieux et vertueux », selon un communiqué du 17 septembre 2018 de la Fop, Terres Univia et Terres Inovia.

La filière française des oléoprotéagineux se mobilise pour « construire un plan protéines efficace, ambitieux et vertueux », d’après un communiqué de la Fop (producteurs d’oléoprotéagineux), Terres Univia (interprofession) et Terres Inovia (institut technique) du 17 septembre et alors que la consultation de la Commission européenne se terminera dans deux mois. Ce plan suivra « cinq...