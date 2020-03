L’huile de tournesol est la première huile de table consommée en France. « Même si elle est variable, la prime oléique traduit cette demande soutenue, tant nationale qu’internationale avec +45 €/t en moyenne sur les cinq dernières campagnes », indique Terres Inovia dans un communiqué du 12 mars 2020.

Un plan de filière jusqu’en 2022

« Le déficit de matières riches en protéines au niveau national pour l’alimentation animale offre des perspectives au tourteau de tournesol high pro français. Le plan national pour les protéines, en cours d’élaboration, vise à améliorer l’autonomie protéique de la France. Compte tenu de ces enjeux, le plan de la filière 2018-2022 vise une augmentation des surfaces de tournesol de 100 000 hectares. » En 2019, selon les données Agreste du ministère de l’Agriculture, le tournesol représentait 607 000 ha en France. Des chiffres déjà en hausse de 9,9 % comparés à ceux de 2018.

Pour accompagner les agriculteurs et valoriser la culture, Terres Inovia, avec le soutien de Terres Univia, l’interprofession des huiles et protéines végétales, lance le plan de communication « Téo » jusqu’en 2022. Celui-ci sera axé autour des atouts agronomiques et économiques de la culture. Comme le rappelle l’institut technique, le tournesol « améliore la durabilité des systèmes de culture en limitant le recours aux produits phytosanitaires et permet de disposer d’une production non OGM et made in France ».