« EPI c’est tout », voilà le slogan un brin décalé que l’association Contrat de solutions va utiliser pendant un an pour informer les agriculteurs et les inciter à porter leurs équipements de protection individuelle (EPI) pendant la préparation de la bouillie, les traitements et le nettoyage du pulvérisateur.

Casser les idées reçues

Sur les affiches de communication, l’agriculteur qui porte ses EPI se transforme en superhéros. « Il faut d’abord casser les idées reçues explique Éric Thirouin, président du comité de pilotage du Contrat de solutions. Moins d’un agriculteur sur 5 utilise correctement les EPI et il y a une marge de progrès. Le but de notre campagne d’information est de montrer aux agriculteurs qu’il existe de nouveaux EPI plus confortables et développés spécifiquement pour notre activité ». Éric Thirouin souhaite aussi intégrer l’ensemble des produits phytosanitaires à cette campagne, y compris ceux utilisés en agriculture biologique et en biocontrôle.

Des étiquettes plus claires

Le Contrat de solutions va diffuser une plaquette d’explication qui précise le type d’EPI à utiliser en fonction de l’opération réalisée. Les agriculteurs pourront également obtenir plus d’informations sur le site www.epiphyto.fr et sur les nouvelles étiquettes des bidons de produits. « Nous espérons d’ailleurs obtenir le même succès avec cette campagne que pour la normalisation des étiquettes, où nous avons atteint notre objectif 2025 dès 2019 », complète Éric Thirouin.